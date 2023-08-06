Переговоры между донецким и лиссабонским клубами оказались очень стремительными. Все началось четыре дня назад, а сейчас соглашение о трансфере Трубина на грани завершения, сообщает Фабрицио Романо.

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По информации авторитетного инсайдера, Бенфика сделала официальное предложение Шахтеру. "Горняки" получат за своего воспитанника фиксированную сумму, которая составляет 10 миллионов евро. Она может возрасти еще на один миллион благодаря бонусам. Также Шахтер получит 40% от возможной предстоящей продажи украинского голкипера.

Напомним, Трубин мог бы стать свободным агентом летом 2024-го, поэтому Шахтер активно пытался продать его в это межсезонье. Долгое время Интер считался фаворитом, но миланцы хотели забрать 22-летнего украинца за бесценок, угрожая дончанам, что дождутся завершения контракта Анатолия. Впрочем, "горняки" в очередной раз сумели закрыть трансфер с выгодой для себя.

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