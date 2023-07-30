Защитник Шахтера Валерий Бондарь еще не скоро поможет "горнякам".

У Бондаря подтвердился перелом ключицы, сообщает ТаТоТаке.

Победный старт ван Леувена и травма Бондаря в видеообзоре матча Металлист 1925 – Шахтер – 1:2

Отмечается, что Валерий сможет вернуться на поле примерно через 2 месяца, после сентябрьских матчей сборных.

Добавим, что защитник травмировался на последних секундах матча первого тура УПЛ, в котором Шахтер минимально победил Металлист 1925 (2:1) благодаря голам Матвиенко и Траоре.

Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре