Решение не ставить Анатолия Трубина в стартовый состав Шахтера могло иметь воспитательную цель.

В воротах Шахтера в игре с Вересом выпустили Дмитрия Ризныка, а не Трубина, чтобы наказать Анатолия, сообщает Calciomercato.

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Издание подозревает, что это связано с нежеланием вратаря продлевать контракт с Шахтером, который завершается летом 2024 года, а также о договоренности с Интером о бесплатном трансфере следующим летом.

Отмечается, что Интер был готов подписать Трубина этим летом, но "нерадзурри" не устроила цена, которую Шахтер требовал за своего вратаря (20 млн евро).

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