Украинский легионер Дмитрий Чигринский может в третий раз вернуться в донецкий клуб.

В матче 1-го тура УПЛ против Металлиста 1925 защитник Шахтера Валерий Бондарь получил перелом ключицы и выбыл по меньшей мере на два месяца. "Горняки" уже объявили о подписании израильского защитника Става Лемкина, однако клуб срочно нуждается в более опытном защитнике.

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По сообщению ТаТоТаке, Шахтер ведет переговоры с Дмитрием Чигринским. По информации источника, этот кадровый ход – идея Дарио Срны. Отмечается, что спортивный директор "горняков" уже провел предварительные переговоры с 36-летним футболистом и получил согласие. Сейчас решается вопрос с клубом игрока (хотя ранее сообщалось, что Ионикос отпустил украинца свободным агентом еще в мае после вылета в низший дивизион).

К слову, СМИ писали об интересе к Чигринскому клубов из Азии и Греции, а также кипрского АЕЛа, а сам футболист заявлял, что не готов возвращаться в УПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, Дмитрий находился в структуре Шахтера с 2002-го по 2015 годы с перерывом на сезон в Барселоне.

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