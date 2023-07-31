Защитник Став Лемкин продолжит карьеру в Шахтере, сообщает официальный сайт "горняков".

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20-летний футболист подписал с командой Патрика ван Леувена контракт сроком на 5 лет – до 30 июня 2028 года. Финансовые подробности сделки не сообщаются, однако ранее СМИ писали, что трансфер обойдется дончанам в 1,2 млн евро.

Напомним, Лемкин – воспитанник тель-авивского Хапоэля. В прошлом сезоне провел за команду 22 матча, результативными действиями не отличался. На Евро-2023 Лемкин сыграл во всех 5 матчах, помог сборной Израиля дойти до полуфинала, где она разгромно уступила Англии. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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