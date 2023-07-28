Донецкий Шахтер заявился на следующий сезон УПЛ. Наставник "горняков" Патрик Ван Леувен сможет рассчитывать на 32 исполнителя.

Уже сегодня, 28 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. Прошлогодний чемпион донецкий Шахтер обнародовал заявку на предстоящую кампанию УПЛ – в список вошли 32 футболиста. Об этом информирует клубная пресс-служба.

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Вратари: 1. Анатолий Трубин, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо*, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина*, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицький, 99. Виктор Корниенко

Полузащитники: 4. Денил Кастилло*, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Алексей Кащук, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 34. Иван Петряк, 39. Невертон*, 77. Хусрав Тоиров*

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюник*, 18. Кевин Келси*

Напомним, "горняки" стартуют в новом сезоне УПЛ матчем против Металлиста-1925, который запланирован на субботу, 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

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