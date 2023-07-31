"Если вы посмотрите на наши последние трансферы... Мы возвращаемся туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрые вингеры. Наконец-то мы подписали сильного игрока (Эгиналдо), который может действовать на всех позициях в атаке. Я общался с Алексом Тейшейрой, который играл с ним. Его хвалят и рекомендуют. Мы со скаутом увидели то, что нам нужно. Я уверен, что он будет писать историю Шахтера.

Шахтер объявил о подписании четвертого новичка

Мы сейчас смотрим не только на бразильский рынок, но и на Эквадор, Венесуэлу. Везде, где есть игроки уровня Шахтера. Считаю, что Эгиналдо – сильное усиление атаки, которого нам не хватало. Он уже тренируется с командой, у нас нет времени на адаптацию. Прошло время, как 15 лет назад, когда мы подписывали игрока и ждали полтора-два года. Сейчас футболисты должны сразу показывать, почему их купили, и почему они оказались в Шахтере.

Война? Интересно, что никто из новичков не задавал вопросов о войне. Они смотрят на свою перспективу и на будущее. Приятно, когда футболисты приезжают в Шахтер. Мы планируем подписать еще 1-2 футболистов, но зависит от рынка. Будем работать, чтобы построить самый сильный Шахтер в истории", – сказал Срна.

? Представляємо нашого новачка Егіналду



Вітаємо в «Шахтарі»! #Shakhtar pic.twitter.com/JF5lpHfOgq — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

Шахтер может отказаться от чемпиона мира, ставшего открытием сезона за границей – что скажет ван Леувен?