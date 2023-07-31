"Шахтер планирует еще 1-2 трансфера": Срна – о возвращении на бразильский рынок и неожиданном отношении новичков к войне
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал ряд подписаний клуба за последние дни.
"Если вы посмотрите на наши последние трансферы... Мы возвращаемся туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрые вингеры. Наконец-то мы подписали сильного игрока (Эгиналдо), который может действовать на всех позициях в атаке. Я общался с Алексом Тейшейрой, который играл с ним. Его хвалят и рекомендуют. Мы со скаутом увидели то, что нам нужно. Я уверен, что он будет писать историю Шахтера.
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Мы сейчас смотрим не только на бразильский рынок, но и на Эквадор, Венесуэлу. Везде, где есть игроки уровня Шахтера. Считаю, что Эгиналдо – сильное усиление атаки, которого нам не хватало. Он уже тренируется с командой, у нас нет времени на адаптацию. Прошло время, как 15 лет назад, когда мы подписывали игрока и ждали полтора-два года. Сейчас футболисты должны сразу показывать, почему их купили, и почему они оказались в Шахтере.
Война? Интересно, что никто из новичков не задавал вопросов о войне. Они смотрят на свою перспективу и на будущее. Приятно, когда футболисты приезжают в Шахтер. Мы планируем подписать еще 1-2 футболистов, но зависит от рынка. Будем работать, чтобы построить самый сильный Шахтер в истории", – сказал Срна.
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