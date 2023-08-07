Шахтер провел переговоры с Тоттенхэмом по ситуации с Соломоном – клубы разработали два сценария разрешения конфликта
Шахтер все еще надеется получить компенсацию за Манора Соломона.
Этим летом израильтянин стал игроком Тоттенхэма. "Шпорам" не пришлось платить за трансфер, поскольку Манор уехал из Украины, воспользовавшись правилом ФИФА, а его контракт с донецким клубом уже подходил к концу.
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Это один из тех случаев, когда Шахтер рискует понести убытки из-за бесплатной потери легионеров. 6 августа "горняки" провели благотворительный матч с Тоттенхэмом, а менеджеры клубов обсудили ситуацию с Соломоном, сообщает The Athletic.
По информации источника, Шахтер хочет получить 6,5 млн евро. Именно такую сумму платили за Соломона в 2018 году. В то же время, Тоттенхэм хотел бы просто предоставить Шахтеру процент от возможного трансфера игрока в будущем. Словом, эта встреча клубов так и не завершилась консенсусом.
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