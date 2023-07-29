Шахтер рискует надолго потерять ведущего игрока – может понадобиться операция
Защитник Шахтера Валерий Бондарь травмировался в матче 1-го тура чемпионата Украины против Металлиста 1925.
Бондарь в конце игры против Металлиста 1925 неудачно упал, из-за чего его забрали с поля на электрокаре и отвезли в больницу.
Победный старт ван Леувена и травма Бондаря в видеообзоре матча Металлист 1925 – Шахтер – 1:2
По информации ТаТоТаке, у Бондаря перелом ключицы. Как сообщает спортивный врач Дмитрий Бабелюк, Валерию может понадобиться операция, но приблизительные сроки он не назвал.
Добавим, что Шахтер минимально победил Металлист 1925 (2:1) благодаря голам Матвиенко и Траоре. Что касается Бондаря, то защитник в прошлом сезоне сыграл в 35 матчах, в которых отметился голом и ассистом.
Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре