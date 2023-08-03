Вратарь Шахтёра Анатолий Трубин дал Интеру слово, что подпишет контракт. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. Источник отмечает, что на данный момент непонятно, сможет ли украинский голкипер сдержать своё обещание, ведь в нём заинтересовано много клубов (последний – Бенфика).

Шахтер наказал Трубина за отказ продлить контракт и договоренность о переходе в Интер, – СМИ

Сообщается, что Шахтёр пригрозил Трубину местом на скамейке запасных на протяжении всего сезона, если Анатолий не продлит контракт с донецким клубом. Вратарь надеется уйти в Интер нынешним летом – переговоры между клубами ещё не завершены.

Напомним, что Трубин не сыграл в матче 2-го тура УПЛ против Вереса. О травме вратаря клуб не сообщал.

Контракт Трубина с "горняками" рассчитан до лета 2024 года. Зимой Анатолий будет иметь право подписать предварительное соглашение с новым клубом.

Фиорентина ответила Пушкашу отказом – он сыграл за любителей и не смог пробить 17-летнего вратаря