Шальке и Гамбург выдали огненный матч, в котором было забито 8 голов. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Бундеслига 2. Первый тур. 28 июля 2023 года.

Гамбург – Шальке – 5:3

Голы : Глацель, 17, 90+1, Бенеш, 56, 60, Домпе, 90+9 – Уэдраого, 22, Аувеян, 45+1, Терроде, 66.

Удаление : Сиссе, 71 (вторая желтая карточка).

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Вчера, 28 июля, феерическим матчем стартовал сезон в немецкой Бундеслиге 2 – в матче-открытие Гамбург на домашней арене принимал гельзенкирхенский Шальке, по итогам прошедшего сезона вылетевший в низший дивизион.

Команды устроили невероятную перестрелку. Первую половину встречи минимально выиграли гельзенкирхенцы: на быстрый гол Глацеля подопечные Томаса Райса ответили дважды – точные выстрелы на счету Уэдраого и Аувеяна.

Тем не менее, второй тайм остался полностью за хозяевами, которые смогли переломить ход встречи в свою пользу: быстрый дубль Бенеша вывел Гамбург вперед – 3:2. Шальке не смутился и смог сравнять счет – гол на счету Терроде. Равная игра пошатнулась на 71 минуте матча, когда защитник Шальке Сиссе получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Хозяева смогли воспользоваться численным большинством – Глацель и Домле в добавленное ко второму тайма время установили окончательный счет 5:3 в пользу своей команды.

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