Сидорчук едва не снес Ярмоленко, забавно отобрав мяч в атаке – видео конфуза капитана Динамо на старте УПЛ
Лидеры "бело-синих" – Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко – показали, что чрезмерная заряженность на игру иногда может иметь горькие последствия.
В первом тайме матча 1-го тура между Динамо и Минаем произошел курьезный эпизод. На 22-й минуте, при счете 1:0 в пользу гостей, Шапаренко пасом из центра нашел на правом фланге Андрея Ярмоленко.
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Тот протащил мяч в штрафную закарпатцев и начал финтами накручивать оборону соперника, готовясь к удару. В какой-то момент на сферу на полной скорости налетел капитан Динамо Сергей Сидорчук и едва не завалил Ярмоленко. В итоге, момент был упущен.
К слову, вскоре Владислав Ванат в течение трех минут оформил дубль и вывел киевлян вперед. Еще через 2 минуты Денис Попов оставил Динамо в меньшинстве, заработав красную карточку за удар ногой в плечо Владимира Одарюка.
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