СК Днепр-1 не смог стать чемпионом, но сумел прорваться в ЛЧ. Так писали в начале июня, когда завершился очередной сезон УПЛ – вот только до настоящей ЛЧ еще очень далеко. "Спортклубовцы" попали только во второй квалифай-раунд, где даже не используют атрибутику и тот же гимн турнира. А дальше будет третий раунд, где уже известен соперник (Марсель) и раунд плей-офф.

Впрочем, до них еще надо дожить. Пока же СК Днепр-1 предстоит пройти крещение Панатинаикосом. Общественное мнение украинских болельщиков почти единодушно – шансов нет. Никто не верит в наши команды в квалификациях, если это не Шахтер или Динамо. Считается, что только у грандов есть достаточно ресурсов, чтобы с горем пополам пройти в ЛЧ или хотя бы ЛЕ сквозь горнило матчей на вылет.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: пресс-конференция Кучера – о мечте в ЛЧ, силе соперника и потенциальной встрече с Малиновским

Но не следует списывать подопечных Александра Кучера до стартового свистка. Во-первых, СК Днепр-1 по своим ресурсам существенно превосходит всех отечественных середняков. Во-вторых, Панатинаикос не стоит переоценивать – как и весь греческий футбол.

Афиняне заняли вторую позицию в чемпионате Греции, опередив ПАОК и Олимпиакос. Именно они выиграли первую часть сезона, после которой шло разделение на две группы. Солидно, но их результаты в топ-матчах не впечатляют. Против Олимпиакоса и АЕКа – две ничьи, победа и ничья, против ПАОКа – две победы, ничья и разгромное поражение, + вылет из Кубка.

Никому "зелено-белые" не забивали больше двух голов за матч. И это было в предыдущем сезоне, а новый еще не начался. Как и днепровцы, афиняне играли только на сборах. Это – плюс для нашего коллектива.

Состав у греков, согласно Transfermarkt, дороже всего на 7 миллионов евро. При этом у них нет ни одного футболиста калибра Довбика – то есть талантов, которых реально хотят приобрести в топ-чемпионат за 7-10 млн евро (Трансфермаркет за Артема дает аж 15).

Тем не менее, легко с Панатинаикосом действительно не будет. В команде Ивана Йовановича достаточно футболистов с большим опытом еврокубков и топ-лиг. Кляйнхайслер, Младенович и Вербич регулярно выступали в группах ЛЕ и ЛЧ, а Бернард, Магнуссон, Вильена, Джуричич и Едвай играли в АПЛ, Ла Лиге, Серии А и Бундеслиге – правда, последняя тройка пришла в клуб только этим летом (вместе с Младеновичем).

И да, это именно тот Вербич и тот Бернард, о которых вы подумали. Вряд ли их знакомство с УПЛ что-то даст грекам, а вот украинцы помнят их сильные и слабые качества.

СК Днепр-1 за лето тоже усилился. На фланги обороны подписали Мирошниченко и Кравца – возможно, лучших фулбеков из тех, что не играли в топ-4 команд УПЛ. В опорной зоне конкуренцию должен создать Горин, приход которого якобы лоббировал Евгений Селезнев. Правда, Олег в Минае играл на позиции центрбека.

Также днепровцы выписали из Александрии вингера Третьякова, способного эффективно сыграть на обоих флангах, а из Колоса пришел голкипер Волынец – один из лучших шот-стопперов УПЛ (хотя к игре ногами есть вопросы). На перспективу взяли 18-летнего центрхава Витинью. На выход же отправились Хайнер, Маттарита, Пеглоу, Лучкевич, Танковский, Пидлепенец и Рыбак – все эти футболисты не смогли закрепиться в СК Днепре-1.

На фоне разговоров о возможном сокращении финансирования такая трансферная кампания впечатляет, но реального кадрового левел-апа команда не сделала. Новые приобретения ориентированы на укрепление статуса третьей силы в УПЛ, а вот для чемпионства и борьбы за выход в ЛЧ их может не хватить – особенно после вероятной продажи Довбика. Впрочем, когда речь заходит о клубе, связанном с ИВК, то что-то прогнозировать трудно.

Пока же стоит упомянуть о значительных проблемах "желто-черных" в позиционной атаке и под прессингом. Особенно под прессингом – Иван Йованович заявил, что во время подготовки просматривал матчи СК Днепра-1 против АЕК Ларнаки. Киприоты дважды выбивали подопечных Александра Кучера из еврокубков благодаря хорошей работе без мяча. А также благодаря стандартам, подачам и ударам из атак вторым темпом.

На летних сборах СК Днепр-1 одержал пять побед и расписал одну ничью. Суммарный счет – 20:3. Довбик продолжает забивать много (5 голов), а кроме него разрывает атакующий хавбек Когут (4 гола и 1 ассист). Именно они и стали лучшими бомбардирами.

Из интересностей – Пасича, Горбунова и Танчика наигрывали в основе, выставив во всех спаррингах. Вряд ли им доверят место в основе на матч ЛЧ, однако в течение сезона они должны часто выходить на поле. СК Днепр-1 явно настроен расширить свою основную обойму.

Относительно старта на Панатинаикос, то вопросы могут быть только по Пихаленку. Он лишь неделю назад вернулся к тренировкам, не приняв участие в заключительном спарринге против Кривбасса. Возможно, на его позиции сыграет Бланко.

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Панатинаикос

СК Днепр-1: Волынец – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бланко, Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Довбик, Третьяков

Панатинаикос: Бриньоли – Карлос, Едвай, Магнуссон, Ваяннидис – Чокай, Вильена – Кляйнхайслер, Бернард, Мансини – Джуричич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, что Панатинаикос – фаворит. У афинян очень много футболистов с большим опытом в еврокубках, причем далеко не пенсионеров. Да и топ-4 греческой Суперлиги выглядит интереснее нашего топ-4. "Зелено-белые" в этом квартете стали вторыми, до последнего сражаясь за чемпионство.

Впрочем, Панатинаикос не выглядит настолько сильно, чтобы без вариантов выносить СК Днепр-1. В целом же, делать какие-то далеко идущие выводы по одним лишь составам, трансферам и матчам предыдущего сезона не следует – пока что обе команды представляют собой terra incognita. Для андердога это всегда лучше, чем для фаворита.

Рискнем поставить на результативную ничью.

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