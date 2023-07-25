Молодой голкипер Яков Кинарейкин на пресс-конференции перед матчем высказался по поводу задач команды на еврокубковый сезон.

Конкуренция? Конечно, конкуренция всегда стимулирует и будет стимулировать. Без конкурентов ты не можешь быть лучше, и, выходя на каждую тренировку, ты стремишься доказать, что именно ты должен играть и быть номером один.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: пресс-конференция Кучера – о мечте в ЛЧ, силе соперника и потенциальной встрече с Малиновским

Конечно, чувствуем ответственность, потому что от нас зависит многое. Здесь и настроение наших болельщиков, и наш пропуск на еврокубковую осень. Конечно, хочется сделать это сразу, чтобы не иметь никаких волнений потом", – цитирует голкипера клубная пресс-служба Днепр-1.

Матч СК Днепр-1 – Панатинаикос стартует сегодня, 25 июля, в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 1 августа.

Студенты, бухгалтеры и юристы из Панатинаикоса играли в финале КЕЧ – совершить подвиг помогли Пушкаш, Шенкли и Реал