СК Днепр-1 – Панатинаикос: исторический дебют днепрян в ЛЧ скрывает призы
25 июля 08:00 - Читати українською
Украинские фанаты будут иметь достаточно мотивации, чтобы поддержать СК Днепр-1 в первом матче на уровне Лиги чемпионов.
Андраж Шпорар 10’
Филип Джуричич 74’
Фотис Иоаннидис 84’
10’ Андраж Шпорар
74’ Филип Джуричич
84’ Фотис Иоаннидис
Сегодня команда Кучера принимает греческий Панатинаикос в Кошице. Стартовый свисток исторического для СК Днепр-1 матча – в 21:00 по Киеву.
"Футбол 24" вместе с Favbet приготовил приятный приз для наших читателей. Условия конкурса неизменны. Нужно просто в комментариях под этим видео спрогнозировать точный счет матча СК Днепр-1 – Панатинаикос. ВАЖНО – свои прогнозы пишите в комментариях именно на YouTube, а не под этой новостью или в других соцсетях "Футбол 24".
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter