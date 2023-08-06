В рамках программы дня во 2-м туре УПЛ пройдет четыре матча. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Полесье

СК Днепр-1 вылетел из Лиги чемпионов, однако продемонстрировал очень симпатичную игру в ответном матче. Сказалось возвращение Пихаленка, хотя и Александр Кучер молодец – перевел Мирошниченко выше по флангу, опустил Пасича на позицию фулбека и наладил прессинг. Правда, есть один нюанс.

Матч в Афинах стал последним для Довбика в составе СК Днепр-1. На фото с тренировок "желто-черных" Артема уже нет. Руководство клуба заявило, что трансфер в Жирону – вопрос нескольких дней. Событие хорошее, однако для футбола "спортклубовцев" оно нанесет тяжелый удар (а позиционная игра СК и без того неидеальна). Посмотрим, как с ней справится тренерский штаб.

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Соперник у днепровцев непростой. Полесье провело мощную трансферную кампанию, набрав футболистов сразу под еврокубки – в Житомир приехал даже легионер из Лиги 1. Бени Макуана продемонстрировал класс в первом же матче, забив гол на 90-й секунде. Итоговая победа над Вересом (2:0) выглядела уверенно, однако без нюансов не обошлось.

Тактические эксперты не оценили футбол Юрия Калитвинцева. Все было слишком просто и архаично – ничего интереснее навесов и скидок от Будковского команда не продемонстрировала. Моменты создавались больше на индивидуальных действиях, чем в результате розыгрышей. Впрочем, это только первый матч, поэтому делать далеко идущие выводы не стоит.

Кадровая ситуация

Травмированы или отсутствуют по другим причинам: Кравец (под вопросом), Волынец – Вакула

Дисквалифицированы: Гуцуляк – Гитченко

Ориентировочные составы на СК Днепр-1 – Полесье

СК Днепр-1: Кинарейкин – Пасич, Сваток, Сарапий, Каплиенко – Бланко, Бабенко, Пихаленок – Мирошниченко, Третьяков, Рубчинский

Полесье: Бойко – Кравченко, Крушинский, Шабанов, Смоляков – Огиря, Кушниренко – Козак, Танковский, Макуана – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Атакующая мощь СК Днепр-1 сильно просядет из-за отсутствия Довбика, но в целом команда Александра Кучера выглядит мощнее. Во всех смыслах. Да, возникают вопросы по позиционной игре и качеству продвижений, но они у "спортклубовцев" есть – и они значительно интереснее того, что продемонстрировало Полесье в 1-м туре.

Сегодня подопечным Александра Кучера будет непросто, но они должны победить.

Заря – Кривбасс

Кривбасс в предыдущем туре разочаровал. И дело не в поражении от Александрии – игра была ничейной, а подопечным Руслана Ротаня просто повезло. Юрий Вернидуб еще и жаловался на арбитров, обвиняя их в коррупции и устраивая матерные перепалки со всеми на свете. Вот только жаловаться он должен на себя и своих футболистов.

В игровом плане Кривбасс выглядел очень примитивно, почти не продвигая мяч через центр. По сути, у команды и моментов-то не было, за исключением отрезка в конце встречи – зато хватало неоправданных грубостей и разговоров с арбитрами, что вылилось в раннюю красную карточку Семотюка. Хотя новички Илич и Бизимана понравились своими открываниями между линиями.

Заря произвела довольно неоднозначное впечатление. Луганчане в дебютном матче под руководством Ненада Лалатовича разрывали Рух в течение первого тайме, ничего не позволив сопернику и регулярно врываясь в штрафную. Острого завершения не хватало, однако на перерыв команда отправилась при счете 1:0 – причем гол был классным. Особенно поразил разрезной пас от новичка-центрбека Джордана.

Впрочем, после перерыва Заря потеряла инициативу, интенсивность резко упала, а хороших моментов не возникало. Каждая новая замена только ухудшала положение на поле – в конце концов, все завершилось поражением. Тем не менее, общее впечатление о "черно-белых" положительное. Если Ненад Лалатович продолжит в том же русле, а кадровая ситуация станет несколько лучше, то снова можно побороться за Лигу Европы.

Кадровая ситуация

Травмированы: Данченко, Бутко, Герреро, Чурко, Кирюханцев, Мацапура – Семнов, Якимец, Соса, Шевченко

Дисквалифицированы: Джордан – Семотюк

Ориентировочные составы на матч Заря – Кривбасс

Заря: Сапутин – Кирюханцев, Боль, Батагов, Вантух – Мишнев, Волошин, Дрышлюк – Антюх, Алефиренко, Русин

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Татарков – Кожушко, Илич, Хомченовский – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Кривбасс весной смог переиграть Зарю, причем до матча с Шахтером это поражение было единственным для луганчан во втором круге. Правда, тогда криворожане выглядели значительно убедительнее, чем в 1-м туре нового сезона. Сейчас же Зарю хотелось бы назвать фаворитом, но здесь не все так однозначно.

Футбол криворожан очень неудобен для команд, которые пытаются работать на мяче, а луганчане выглядят сырыми. Кроме того, есть проблемы с кадрами. Именно поэтому ограничимся осторожным прогнозом – обе команды не проиграют.

Колос – Черноморец

Колос в новом сезоне перешел на схему с тремя защитниками и попытался работать на поле агрессивнее. В частности, в поединке с Оболонью подопечные Ярослава Вишняка включали высокий прессинг – правда, киевляне его перебивали длинными передачами. В этом кроется главная проблема ковалевцев, ведь работать без переходных фаз и атаковать позиционно "хлеборобам" трудно.

Впрочем, интересные наработки есть. В частности, тактическим ноу-хау Колоса стало использование опорника Демченко в роли правого инсайда – хотя на самом деле существенной привязки к позиции у него нет. Команда пытается что-то создавать между линиями через комбинации и хаос, однако моментов в матче с Оболонью организовали мало. Возможно, на фоне Черноморца все будет работать эффективнее.

Одесситы же в 1-м туре уверенно переиграли ЛНЗ. Особых новинок в игре "моряков" не было, но система Романа Григорчука осталась на месте и развивается. В частности, нравятся грамотные смещения вингеров и смелая работа фулбека Ермакова на мяче – и это уже круто. Что наиболее важно, Черноморец все так же интенсивно прессингует.

Это изрядно радует. Одесский коллектив потерял значительную часть лидеров предыдущего сезона, поэтому болельщики ожидали проблем – а вместо этого увидели, как новички гармонично влились в игровой рисунок. Впрочем, это только выводы по матчу с ЛНЗ. Посмотрим, как пойдет дальше.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Черноморец

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Ильин, Ореховский, Богданов, Цуриков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Черноморец: Билык – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Кузык, Шпорн, Васильев – Брагару, Иеде, Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Когда речь заходит о матчах Колоса, то очень трудно представить интересный матч. Впрочем, это именно тот случай. Обе команды настроены высоко прессинговать, обе обновились за лето – ковалевцы тактически, а одесситы кадрово. Очень хочется посмотреть, что получится из данной встречи.

Явного фаворита букмекеры не видят. Мы тоже не решимся поставить на победу Колоса или Черноморца. Это – матч на три результата.

Рух – Ворскла

Львовяне начали новый сезон с победы над Зарей. Волевой и заслуженной. Рух смог переиграть Зарю, хотя до перерыва должен был сгореть едва ли не разгромно – тем не менее, команда перевернула ход встречи, даже наладив работу с мячом первым номером. "Желто-черные" оказались сильнее в физическом плане и дисциплинированнее в тактическом.

Правда без перформанса Климчука ничего бы не произошло. Он не только оформил гол+пас, но и заработал две желтые карточки для центрбека соперника. Да и в целом его открывания, работа 1-в-1 и завершения вызывают все больший восторг. С таким футболом львовский Грилиш может пойти на повышение. Даже не может, а должен.

Ворскла в чемпионате еще не играла, однако успела вылететь из еврокубков. Вылет довольно позорный – Дила ничем, кроме прессинга, не поразила, а тактические решения Виктора Скрипника не сработали. Они даже делали полтавчан слабее, однако тренер особо не переживает. По его мнению, команда никому ничего не должна. Вот такой вот европейский менталитет.

Хотя сваливать все на коуча тоже несправедливо. Такой уж уровень нашего чемпионата, да и кадровые возможности у Ворсклы ограничены – и это еще мягко сказано. Клуб пытается подписывать новичков, но они только-только пришли. Причем некоторые уже и успели травмироваться. Словом, старт сезона обещает быть непростым.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сантана (Ворскла)

Дисквалифицированные: Пердута (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Рух – Ворскла

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбык, Дидык, Роман – Сапуга, Притула, Эдсон – Теслюк, Климчук, Мысык

Ворскла: Исенко – Крупский, Чеснаков, Челядин, Бацула – Павлюк – Кравчук, Юрченко, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Трудно что-то прогнозировать. Ворскла выглядит сыро, а Рух – нестабильно. Судьбу матча решит настроение отдельных футболистов, арбитраж, состояние газона или движение звезд на небе. Словом, все решит рандом.

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