Полесье дебютировало в УПЛ с уверенной победы над Вересом, а СК Днепр-1 пропускал первый тур ради подготовки к ЛЧ. К сожалению, изменения расписания не помогли команде Кучера избежать вылета от Панатинаикоса. Еще одна неприятная новость – уход Артема Довбика в Жирону.

Заменять бомбардира пришлось атакующему хавбеку Третьякову. Уже на 6-й минуте экс-лидер Александрии мог открывать счет, но после обрезки Козака легко пробил в руки Кудрика. Это был главный момент СК Днепр-1 за весь тайм. Не помогло даже удаление Кушниренко на 20-й минуте. Защитник Полесья увидел прямую красную за грубый подкат против Бланко.

Юрию Калитвинцеву явно следует напомнить подопечным о дисциплине, ведь в прошлом туре житомиряне также доигрывали в меньшинстве (тогда прямую красную показали Гитченко).

Даже вдесятером новичок элиты выглядел компактно и уверенно. Скорость Макуана позволяла создавать хоть какую-то остроту. Реактивный конголезец подкараулил неряшливую передачу Сарапия и элегантно перекидывал Кинарейкина – центрбек исправил ошибку, выбив мяч из линии ворот. Первый тайм закономерно завершился нулями.

В перерыве оба тренера провели по замене. Кучер заменил Пасича Танчиком, а Калитвинцев выпустил Назаренко вместо Козака. Полуфиналист молодежного Евро дебютировал за новый клуб после скандального ухода как раз из СК Днепр-1.

Второй тайм начался с дальней попытки Бабенко, которую зафиксировал Кудрик. Вице-чемпион зажал Полесье на своей половине и наконец достиг своего. Бланко вроде смирился с выходом мяча за боковую линию, но затем включился и уничтожил Огирю на правом фланге. Пошла передача в район полукруга на Рубчинского, который немного неловко подбросил мяч Пихаленку. Хавбек сборной Украины идеально поймал сферу, "прошив" Кудрика ударом в ближний угол – 1:0.

Юный Кивинда должен был удваивать преимущество днепрян, но из убийственной позиции влепил во вратаря. Расплата пришла на 87-й минуте. Сначала Денис Шурман назначил опасный штрафной за игру рукой, а затем верхней концовкой коснулся мяча и Когут, стоявший в стенке – пенальти. Янаков четко пробил с "точки".

СК Днепр-1 не сломался и смог вырвать все 3 очка. Уже в компенсированное время Бабенко удался фантастический удар с 30 метров. Крушинский едва не спровоцировал очередную потасовку в матче днепрян, но все обошлось желтыми карточками. 2:1 – команда Кучера начинает чемпионат с натужной победы над новичком.

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