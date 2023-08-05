"СК Днепр-1 хорошо играл в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса. Когда счет был 2:1, они выглядели лучше, забили еще один мяч, который арбитр не засчитал. В обоих матчах украинцы подтвердили то, что о них известно. В нападении там хорошие и быстрые футболисты, особенно опасные на флангах.

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Довбик – отличный игрок, он подтвердил это в ответном матче красивым голом. Вернулся и капитан Александр Пихаленок, который получил травму в предыдущих играх. Именно благодаря им двоим у СК Днепр-1 были моменты, в которых украинская команда была лучше и опаснее.

Мы хотели бы изменить порядок игр, хотели бы играть ответный матч дома, как это было в случае с Ракувом. Мы хотим достичь прогресса и не можем игнорировать это. С точки зрения логистики и климата Кошице лучше для нас и наших болельщиков, чем Афины, там строится новый хороший стадион. На игре СК Днепр-1 с Панатинаикосом стадион был заполнен, думаю, против нас будет то же самое.

Текущая форма и качество команды, а также важные моменты матчей решат, кто пройдет дальше. Мы справились с имеющимися футболистами с Панатинаикосом и Ракувом в прошлом году и мы хотим повторить это снова", – цитирует Трпишовски официальный сайт Славии.

Напомним, первый поединок Славии против СК Днепр-1 состоится 10 августа в Праге. Ответный матч – через неделю, 17 августа.

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