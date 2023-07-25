СК Днепр-1 дебютирует в Лиге чемпионов поединком 2-го раунда квалификации против Панатинаикоса. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч СК Днепр-1 – Панатинаикос стартует 25 июля в 21:00 по Киеву. Игра пройдет в словацком городе Кошице. Именно здесь днепровская команда проводила свои домашние поединки евросезона 2022/23.

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В прямом эфире поединок в Словакии будет транслировать телеканал УНІАН. Смотреть матч онлайн можно на YouTube-канале Footballhub. Основные события игры можно будет посмотреть в онлайн "Футбол 24". Комментатором поединка на УНІАН будет Игорь Цыганык, а на YouTube-платформе – Владимир Зверов. До и после матча будут доступны аналитические студии.

Цвета Панатинаикоса защищают бывшие звезды УПЛ. Беньямин Вербич в свое время становился чемпионом Украины в составе Динамо, а Бернард до сих пор остается рекордным трансфером в истории Шахтера (25 миллионов евро в 2013 году). Оба прибыли на поединок в Кошице.

Ответный матч в Греции состоится через неделю, 1 августа. Победитель двухматчевого противостояния в третьем раунде квалификации ЛЧ сыграет против Марселя. Проигравшая команда опустится в Лигу Европы, где ее ждет пражская Славия.

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