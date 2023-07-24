На этой стадии Украина может быть представлена СК Днепр-1, однако команде Александра Кучера сначала нужно одолеть крепкий греческий Панатинаикос. В случае положительного для себя результата "спортклубовцы" встретятся с Марселем Руслана Малиновского. Французский клуб стартует как раз с третьего раунда.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: команда Кучера уже прибыла в Кошице, где сыграет домашний матч Лиги чемпионов

Отметим, что вице-чемпионы Украины двигаются по пути Представителей лиг и находились среди несеянных команд. У них было четыре варианта, все – чрезвычайно сложные: Рейнджерс, Брага, Марсель и ПСВ.

Матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ пройдут 8/9 и 15 августа. Победители выйдут в плей-офф квалификации, а неудачники попадут в группу Лиги Европы.

Свой первый поединок против Панатинаикоса днепряне проведут во вторник, 25 июля, на номинальной домашней арене в словацком Кошице. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Подопечные Кучера рискуют вылететь в низший по рангу еврокубок, если в квалификации ЛЧ не справятся с греками. В таком случае "спортклубовцы" сыграют с пражской Славией в 3-м раунде квалификации ЛК.

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