В понедельник, 7 августа, прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы 2023/24. С кем может сыграть СК Днепр-1, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги Европы прошла в понедельник, 7 августа, в швейцарском Ньоне. Чтобы сыграть в плей-офф отбора ЛЕ, Днепру-1 нужно пройти пражскую Славию в третьем раунде. Эти матчи пройдут 10 и 17 августа.

Заря получила потенциального соперника в плей-офф отбора Лиги Европы – возможна украинская дуэль

По итогам жребия победитель пары Славия – СК Днепр-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против луганской Зари.

Другими потенциальными оппонентами вице-чемпиона Украины могли стать Аякс (Нидерланды), ЛАСК (Австрия), Абердин (Шотландия), Чукарички (Сербия) и Унион Сент-Жилуаз (Бельгия).

Напомним, команда Александра Кучера стартовала во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей уступила греческому Панатинаикосу (1:3, 2:2). Если СК Днепр-1 вылетит от Славии, то продолжит евросезон в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Матчи плей-офф отбора Лиги Европы состоятся 24 и 31 августа. Время начала поединков УЕФА объявит позже.

Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф квалификации – Заря и Днепр-1 могут сыграть между собой