Жерсон Родригес в следующем сезоне будет выступать в турецкой Суперлиге.

Полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, нашел новую команду. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Динамо получило звездное усиление – легионер киевлян вернулся в расположение команды

По официальным данным, футболист продолжит карьеру в турецком клубе Сивасспор, за который будет выступать на правах аренды – сделка рассчитана до конца сезона 2023/24.

Напомним, что Жерсон перешел в Динамо летом 2019 года. В составе киевского клуба сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Последние два сезона Родригес провел также в аренде, выступая в чемпионатах Франции (Труа), Турции (Эюпспор) и Саудовской Аравии (Аль-Вехда).

Нещерет, Овчаренко или Бражко – топ-5 питомцев Динамо, которые могут выстрелить в сезоне 2023/24