Полтавская Ворскла потерпела сокрушительное поражение в игре второго тура украинской Премьер-лиги, где команда Виктора Скрипника противостояла львовскому Руху.

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После матча наставник полтавчан Виктор Скрипник отказался общаться с журналистами на флеш-включении после матча и готов уплатить штраф. Об этом рассказал корреспондент в послематчевой студии. Такое решение Скрипник принял после разговора с руководством клуба.

Напомним, Ворскла проиграла грузинской Диле в квалификации Лиги Конференций. В номинально домашнем матче подопечные Скрипника обыграли грузин со счетом 2:1, но на выезде уступили 1:3.

В следующем туре Ворскла сыграет с луганской Звездой. Матч запланирован на воскресенье, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15.00.