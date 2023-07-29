Нидерландский полузащитник Донни ван де Беек, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, может сменить клубную прописку, перебравшись в Испанию.

На днях лидер Реал Сосьедад Давид Силва неожиданно завершил профессиональную карьеру из-за тяжелой травмы. Руководство клуба в экстренном порядке вынуждено искать футболиста, который сможет заменить испанца в центре поля.

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Как сообщает издание Relevo, испанцы ведут переговоры с Манчестер Юнайтед по поводу перехода полузащитника Донни ван де Беека – Сосьедад хочет оформить аренду нидерландца с последующим правом выкупа.

Манчестер Юнайтед приобрел ван де Бека в 2020 году за 39 миллионов евро. С тех пор футболист сыграл за "красных дьяволов" всего 60 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

В свое время Донни ван де Беек успел поиграть за Эвертон на правах арендного соглашения, где играл бок о бок с защитником сборной Украины Виталием Миколенко.

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