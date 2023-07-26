Голкипер Реала Андрей Лунин оказался в эпицентре скандального эпизода на тренировке Реала. Украинец поругался с тренером вратарей "бланкос" Луисом Леписом. Последний очень эмоционально и даже немного агрессивно обращался к украинцу. Андрей снял манижку и швырнул ее на газон.

Тренер Реала горячо поцеловал Лунина перед всей командой – фото эмоционального примирения попало в СМИ

Агент Джастина Лонвейка не упоминал о войне, когда рассказывал о желании своего клиента покинуть Динамо. Он объяснил уход футболиста неблагоприятными климатическими условиями. То есть Лонвейку было в Киеве холодно. Динамо придется отпустить игрока в аренду с правом выкупа, но пока неизвестно, за какую сумму.

А вот отпускать своих воспитанников Игорь Суркис не спешит...