"Когда я пришел в Шахтер, мы посмотрели на таланты молодежных команд. Увидев Анатолия, мы сразу же интегрировали его в основную команду. Он начал работать с Луишем Каштру, который сейчас тренирует Аль-Наср в Саудовской Аравии.

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Всем сразу было ясно, что первый номер Шахтера – для него только вопрос времени. Главным вратарем того времени был Андрей Пятов, легенда клуба. Но как только Анатолий начал играть, он уже не терял своего места. Вратарь, чей потенциал, качества и зрелость, которые он демонстрирует в юном возрасте, можно было увидеть невооруженным глазом. Конечно, такие таланты легко открыть, когда видишь их перед собой и сделать на них ставку.

На мой взгляд, он уже готов заменить в Интере такого вратаря, как Андре Онана. Я не думаю, что фактор возраста является проблемой. В первую очередь потому, что он уже накопил разный опыт в основном составе – в еврокубках и в сборной. Кроме того, для меня возраст – никогда не проблема. Единственная проблема – это качество, а ему этого достаточно. В Серии А в последние годы играло много молодых игроков, и они были хорошими, не имея за плечами слишком большого опыта.

Да, у Трубина есть качества, чтобы стать одним из лучших в мире, топ-3, 4 или 5. Он точно будет одним из лучших. Во всех аспектах, по которым оценивается вратарь. Финансовые требования Шахтера? Я не знаю, сколько средств просит Шахтер, потому что я там больше не работаю. Но это правда, что он заслуживает средств, которые они могут за него требовать. Есть не так много вратарей такого качества", – цитирует Боту издание L'Interista.

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин может остаться в составе "горняков" на следующий сезон. Миланский Интер, который был главным претендентом на голкипера сборной Украины, выбрал другую приоритетную цель на вратарскую позицию – голкипера Баварии Яна Зоммера.

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