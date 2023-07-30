Соглашение было рассчитано до 31 декабря 2024-го, но стороны договорились попрощаться уже в конце этого года. Суаресу приписывали желание воссоединиться с Лионелем Месси в Интер Майами. Впрочем, 36-летний ветеран не уверен, что его тело позволит продолжить выступления на профессиональном уровне.

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"Я чувствую, что в следующем году не смогу выступать за Гремио из-за своей физической формы и высоких требований чемпионата Бразилии, поэтому мы с клубом договорились расторгнуть контракт на год ранее. Это должно произойти в декабре. Клуб согласился, и я им благодарен.

Я не знаю, продолжу ли играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вы все знаете. Прошу болельщиков Гремио ценить тот факт, что их почти 37-летний игрок постоянно выходит на поле, несмотря на сильную боль. Это все, о чем я прошу.

Я также хорошо знаю, что Интер Майами недавно контактировал с Гремио, но клуб настоял, что у меня есть контракт. Могу сказать, что со мной Интер Майами не разговаривал", – цитирует Суареса Goal.

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