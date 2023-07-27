Форвард Гремио Луис Суарес не сможет перебраться в МЛС в текущее трансферное окно.

Переговоры о переходе Суареса летом этого года провалились, сообщает Фабрицио Романо.

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Тренер Гремио Ренато Порталуппи, за который ныне выступает Луисито, прокомментировал ситуацию: "Сделка не состоится. Луис останется в Гремио до декабря, мыльная опера закончилась".

Контракт Суареса с Гремио рассчитан до 31 декабря 2024 года. Гремио требует от форварда доиграть хотя бы нынешний сезон – до конца 2023 года. Напомним, что Луис выступал бок о бок с Месси в Барселоне с 2014-го по 2020 годы.

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