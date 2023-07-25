Георгий Судаков выбрал себе футболку с новой цифрой на спине.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков в сезоне 2023/24 будет выступать под новым игровым номером, сообщает пресс-служба "горняков".

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20-летний хавбек отныне будет бегать в футболке с цифрой 10. Ранее в Шахтере под этим номером выступали Виллиан, Бернард и Михаил Мудрик. В комментариях болельщики уже пророчат Георгию скорый уход в топ-клуб

К слову, Судаков играл за первую команду Шахтера под 8-м, 25-м и 61-м номерами.

Напомним, в прошлом сезоне хавбек провел за "горняков" 39 матчей, став одной из главных звезд команды. Он отметился 5 голами и 11 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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