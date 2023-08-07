"Когда стало понятно, что никто не активирует клаусулу Дибалы, я стал спать лучше. Пауло – игрок наивысшего уровня, для нас он – золото. Когда мы вынуждены играть без него из-за травм или из-за усталости, или из-за того, что он вернулся из сборной усталым, это всегда серьезные неприятности… Я много всего видел, я тренирую с 91 года, и вот что скажу – этот парень не из этого поколения.

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Не могу сказать, что все хорошо, но мне весело, несмотря на все проблемы. Могу сердиться час, а потом снова на позитиве. Не говорю, что мне обещали золотые горы, а я не вижу никаких гор. Но будет огромной ошибкой считать, что я здесь воюю против клуба и Пинту. Все в руководстве знают, что мы опаздываем с трансферами, а это настоящая проблема для того, кто в первом туре должен выставить самый сильный состав.

Знаете, после 28 дней работы, 31 тренировки, 6 матчей, большого количества тактических занятий, не иметь нападающего – это проблема. Если даже на следующей неделе приедет Мбаппе, то все равно будет слишком поздно. Кстати, оставьте в покое Белотти – он проведет отличный сезон", – сказал Моуринью в интервью Corriere dello Sport.

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