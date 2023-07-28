Полузащитник Шахтера Тете официально расторг контракт с "горняками" (который истекал в декабре 2023 года), сообщает турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу на своей странице в социальной сети Твиттер.

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По информации источника, документы 23-летнего бразильца уже отправлены в ФИФА. Отмечается, что Тете приехал в Турцию и уже провел встречу с представителями Фенербахче, озвучив им свои условия.

Напомним, зимой 2019 года Шахтер заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании он провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч. Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован шотландский Селтик и Наполи. Transfermarkt оценивает Тете в 25 млн евро.

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ÖZEL | Tetê sözleşmesini resmen feshetti! Belgeler FIFA’ya gitti. https://t.co/dQgtAMIpS6 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 28, 2023