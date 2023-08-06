Английский футбол организовал очередной марафон помощи Украине. Буквально вчера был проведен долгожданный Game4Ukraine, в котором приняли участие Петр Чех, Йенс Леманн, Самуэль Это'О, Робер Пирес, Джек Вилшер, Клод Макелеле, Жерар Пике, Кларенс Зеедорф, Арсен Венгер (как тренер) актеры, певцы и еще вагон суперзвезд. С нашей стороны вышли Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Олег Лужный, Евгений Коноплянка, Дарио Срна и Евгений Левченко.

Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF!



Rolling back the years



#Game4Ukraine pic.twitter.com/SyZT07jQQA — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Сегодня же лондонские фаны могут посмотреть более привычный формат помощи. Тоттенхэм и Шахтер проведут товарищескую встречу, во время которой будут собраны деньги для гуманитарного фонда Shakhtar Social. Лондонский клуб при этом еще и сделает финансовый взнос и дополнительные пожертвования от чистой прибыли с продажи билетов.

Кроме этого, футболисты выйдут в специальных футболках, которые затем выставят на аукцион, а полученные средства пойдут на помощь Украине и украинцам. Сообщалось, что деньги достанутся и ВСУ. В перерыве же фан Тоттенхэма Джон Данн расскажет свою историю, как начал оказывать гуманитарную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения, отправляя из Лондона медикаменты.

Билеты для украинских беженцев будут бесплатными, а гимн исполнит Ольга Полякова. Словом, наша страна получит финансовую, информационную и моральную поддержку со стороны англичан. На матче ожидается около 50 тысяч зрителей.

Поединок станет прощальным для легендарного Андрея Пятова. Также стоит отметить, что в составе Тоттенхэма может выйти Манор Соломон – экс-вингер Шахтера, который провел предыдущий сезон в Фулхэме, написал теплые слова благодарности дончанам, хотя Сергея Палкина этот ход не впечатлил. Деньги за трансфер "горняки" не получили, однако авторитетный The Guardian сообщил, что клубу таки заплатят определенную компенсацию – причем большую ее часть покроет ФИФА.

Кроме благотворительных и символических моментов, матч имеет и определенное спортивное значение. Тоттенхэм завершает подготовку к старту АПЛ, причем в команду пришел новый тренер – Энджи Постекоглу. Для лондонцев данный поединок является хорошей возможностью сделать последнюю проверку.

У Патрика ван Леувена хлопоты посерьезнее. Шахтер уже начал новый сезон УПЛ – и пока что совсем не впечатлил. Да, у "горняков" были огромные проблемы с составом, однако больше тревожили тактические идеи и их реализация со стороны команды. Против Металлиста 1925 дончане сыграли в довольно примитивное 4-4-2 с кучей навесов и Сиканом в формальной роли "десятки" – по факту же он действовал как второй форвард, открываясь под гигантское количество подач.

С Вересом "оранжево-черные" попробовали более сложный футбол в схеме 4-3-3, с попыткой перегружать фланги и держать Сикана реальным инсайдом. В продвижениях появились треугольники, однако из 40 атак в первом тайме Шахтер выжал только 5 ударов. За весь матч был создан всего один момент.

Есть вопросы и по игре без чистого опорника, и по взлому автобусов без Судакова с Ракицким. Конечно, эти тактические нюансы лучше отрабатывать на равных или более слабых соперниках, но дополнительный контрольный матч для Шахтера сейчас крайне уместен. В конце концов, в нем можно попробовать и контратакующую модель, в которой будут работать в ЛЧ.

Словом, матч в Лондоне принесет пользу по всем направлениям.

Кадровая ситуация

Степаненко, Ракицкий, Конопля, Швед, Петряк, Тотовицкий и Борячук в заявку "горняков" не попали. Они тренируются по индивидуальной программе, восстанавливаясь от повреждений. После 1-го тура УПЛ команда еще и потеряла Бондаря – Валерий сломал ключицу и вылетел минимум на два месяца. До осени не следует ждать и Судакова, которому вырезали аппендицит.

Зато в состав вернулся Назарина. Он пропускал матчи в чемпионате из-за дисквалификации. Вместе с ним вне заявки находился и Трубин, которого в Лондон таки взяли. А вот выйдет ли Анатолий на поле, учитывая информацию о его переговорах с Интером? Будем смотреть.

Ориентировочные составы на матч Тоттенхэм – Шахтер

Тоттенхэм: Викарио – Эмерсон, Ромеро, Дайер, Регилон – Сарр, Хойбьерг – Соломон, Мэддисон, Сон – Кейн

Шахтер: Пятов – Гочолейшвили, Лемкин, Матвиенко, Топалов – Крыськив, Бондаренко, Сикан – Зубков, Траоре, Кащук

Прогноз "Футбол 24"

Очевидно, что Тоттенхэм является фаворитом. Впрочем, не менее очевидно, что в этом поединке никто не будет играть на результат. Встреча будет носить характер спарринга, поэтому не станем делать прогноз на конкретный счет. Сделаем другой прогноз – в составе Шахтера дебютирует Лемкин.