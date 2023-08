Английский футбол организовал очередной марафон помощи Украине. Буквально вчера был проведен долгожданный Game4Ukraine, в котором приняли участие Петр Чех, Йенс Леманн, Самуэль Это'О, Робер Пирес, Джек Вилшер, Клод Макелеле, Жерар Пике, Кларенс Зеедорф, Арсен Венгер (как тренер) актеры, певцы и еще вагон суперзвезд. С нашей стороны вышли Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Олег Лужный, Евгений Коноплянка, Дарио Срна и Евгений Левченко.

Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил

