Тоттенхэм переиграл Шахтер (5:1) в благотворительной игре в поддержку Украины. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч в Лондоне оказался таковым только по статусу. Команды устроили эффектные проводы на футбольную пенсию Андрею Пятову, а настоящие баталии развернулись уже после замены ветерана. Кстати, место в воротах дончан занял Дмитрий Ризнык, а не Трубин.

Тоттенхэм эффектно разбил Шахтер – Пятов попрощался без пропущенных, Кейн забил 4 при 12 сейвах Ризныка, дебют новичка

Героем матча безоговорочно стал Харри Кейн. Похоже, его совсем не беспокоят трансферные слухи. Капитан "шпор" находится в прекрасной форме и отгрузил Шахтеру четыре гола. Еще один добавил Скарлетт. "Горняки" же забили лишь однажды – Келси замкнул подачу от Сикана.