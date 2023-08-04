Тоттенхэм почти договорился с Вольфсбургом о трансфере ван де Вена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Шпоры" ждут зеленый свет от немецкого клуба, чтобы официально все оформить.

Бавария установила Тоттенхэму дедлайн по Кейну – все решится сегодня

Центральный защитник обойдется Тоттенхэму в 50 миллионов евро с учетом бонусов. Мики в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет уже согласованный контракт.

22-летний ван де Вен стал одним из открытий прошлого сезона Бундеслиги, сыграв 33 матча за Вольфсбург. Защитником также интересовалась Бавария, но сделала выбор в пользу Кима.