Тоттенхэм завершает трансфер защитника из Бундеслиги за 50 миллионов
4 августа 16:55 - Читати українською
Центральный защитник Вольфсбурга Мики ван де Вен поедет покорять АПЛ.
Тоттенхэм почти договорился с Вольфсбургом о трансфере ван де Вена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Шпоры" ждут зеленый свет от немецкого клуба, чтобы официально все оформить.
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Центральный защитник обойдется Тоттенхэму в 50 миллионов евро с учетом бонусов. Мики в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет уже согласованный контракт.
22-летний ван де Вен стал одним из открытий прошлого сезона Бундеслиги, сыграв 33 матча за Вольфсбург. Защитником также интересовалась Бавария, но сделала выбор в пользу Кима.
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