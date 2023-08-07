Тренер-дебютант и лидер Руха – УПЛ назвала лучших коуча и игрока второго тура
Александр Ковпак признан лучшим тренером второго тура УПЛ. Юрий Климчук из Руха– лучший игрок.
Подошел к завершению второй тур украинской Премьер-лиги. Выбрано лучшего игрока и коуча по итогам сыгранных матчей.
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Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим наставником второго тура элитного дивизиона признан наставник черкасского ЛНЗ Александр Ковпак, под руководством которого черкасцы одержали дебютную победу в элите.
Лучшим футболистом тура стал Юрий Климчук, оформивший дубль в ворота полтавской Ворсклы, принеся вторую победу подряд львовскому Руху на старте турнира.
Климчук по итогам голосования опередил Руслана Бабенко из Днепра-1, а Ковпак – Виталия Пономарева (Рух), Сергея Лавриненко (Верес) и Юрия Вернидуба (Кривбасс).