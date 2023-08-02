"Для меня лично это был, пожалуй, самый важный вечер с тех пор, как я был в Панатинаикосе. Когда мы пришли 2 года назад, я сказал на первой пресс-конференции, что это первый день в достижении большой цели. Участие в Лиге чемпионов является привычным для Панатинаикоса. Нам удалось сделать то, что я сказал. Сегодня одна из моих самых прекрасных ночей в клубе. То, что мы обещали, сегодня сбылось. Это дает нам большой толчок для продолжения.

Очередной гол Довбика и боевая ничья днепрян в видеообзоре матча Панатинаикос – СК Днепр-1 – 2:2

Безусловно, результат первой игры дал нам звание фаворита. Важность игры была велика. Давление, чтобы добиться успеха, было большим. Нам пришлось противостоять хорошей команде. Это были две очень интересные игры. В первом тайме, несмотря на то, что мы были впереди в счете, наша игра в защите была плохой. Наши соперники могли перевести мяч. Это была не удачная игра с нашей стороны.

Мы совершили много ошибок в обороне. Все это вызвало раздражение. СК Днепр-1 – хорошая команда, которая может воспользоваться возможностями. Это была игра уровня Лиги чемпионов. Нам нужно извлечь уроки из этой игры, чтобы мы могли должным образом встретиться со следующими соперниками. Цель слишком серьезная. Возможно, матч был плохим в нашем исполнении, но за две игры мы заслужили на проход дальше. Далее мы должны одолеть Марсель, чтобы достичь чего-то лучшего", – приводит слова Йовановича Hellas.postsen.

Напомним, Панатинаикос и СК Днепр-1 расписали результативную ничью в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:2). Это позволило именно грекам пройти в следующую стадию, где их ждет Марсель Руслана Малиновского.

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