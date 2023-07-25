Накануне СМИ облетели кадры, на которых тренер вратарей Реала Луис Льопис ругал Андрея Лунина. Коуч эмоционально доказывал что-то украинскому голкиперу, который сначала пытался оправдываться, а потом со смирением принял критику наставника.

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Болельщики и журналисты активно высказывали версии увиденного, смаковали теориями заговора, однако все завершилось довольно неожиданно, сообщает Marca. Льопис в начале очередной тренировки Реала подошел к Лунину, пошутил с ним и, в итоге, поцеловал украинца в щеку при всей команде. Таким образом, спор решился сам собой, игроки взялись "травить" шутки, и в коллективе снова воцарилась хорошая атмосфера.

Напомним, что в товарищеском матче против Милана (3:2) Лунин провел на поле все 90 минут. После встречи украинца упрекали, что он сыграл неуверенно. Вероятно, именно игра голкипера против итальянцев стала предметом споров.

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