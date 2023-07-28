Житомирский клуб впервые в истории сыграл в элитном дивизионе и одержал уверенную победу над ровенчанами. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Полесье вышло вперед уже на первой минуте матча, забив первый гол в новом сезоне. Героем эпизода стал конголезский легионер Бени Макуана, против которого еще недавно протестовали ультрас "зелено-желтых".

Полесье ворвалось в УПЛ уверенной победой над Вересом – первые гол, удаление и воздушная тревога сезона

В середине тайма Танковский попал в штангу, а вскоре Будковский удвоил преимущество житомирян. Шабанов после перерыва должен был добивать соперника, но не попал по мячу перед пустыми воротами. Впоследствии Гитченко заработал удаление, оставив команду Калитвинцева в меньшинстве. За 3 минуты до завершения поединка арбитр выровнял составы, показав красную карточку Балану за симуляцию. После этого прозвучала воздушная тревога, а по ее завершении Янаков, замыкая прострел, сотряс стойку.