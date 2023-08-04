Голкипер Шахтера Анатолий Трубин может оказаться в Реале, сообщает Defensa Central.

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По информации источника, мадридцы имеют хорошие отзывы о 22-летнем футболисте и считают, что он идеально подойдет команде Карло Анчелотти по соотношению цена/качество. Отмечается, однако, что трансфер станет возможным лишь в случае ухода из клуба Андрея Лунина. Трубин, таким образом, займет место своего соотечественника, и станет дублером Тибо Куртуа.

Реал не хочет тратить на нового кипера больше 10 миллионов, а хорошие отношения с руководством Шахтера могут поспособствовать переезду Анатолия в столицу Испании. Однако, Трубин не является приоритетным вариантом: номер один в шорт-листе "сливочных" – Давид Сория из Хетафе.

Напомним, голкипер Шахтера уже согласовал личный контракт с Интером, однако клубы не могут договориться о цене на футболиста. Еще одним претендентом на Анатолия называют Бенфику, которая готовится сделать предложение "горнякам" по трансферу украинца.

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