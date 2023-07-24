Миланский клуб был главным претендентом на 21-летнего украинца, однако из-за непомерных финансовых аппетитов "горняков" переговоры зашли в тупик. Интер нашел другой вариант.

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Как сообщает Гастон Эдуль, "нерадзурри" сделали первое предложение Астон Вилле по Эмилиано Мартинесу. Английский клуб не согласился на 15 миллионов, но Интер предпримет еще одну попытку и повысит гонорар. С окружением игрока клуб уже контактировал.

Напомним, что Эмилиано Мартинес в составе сборной Аргентины добыл титул чемпиона мира в Катаре. Его действующее соглашение с Астон Виллой рассчитано до 2027 года.

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