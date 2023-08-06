Бенфика предложила Трубину контракт до 2028 года с зарплатой в 2 млн евро, сообщает Николо Скира.

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Сейчас между клубами продолжаются переговоры относительно бонусов, которые следует включить в трансфер. Интересно, что ранее сообщалось, что Бенфика предложила 12 миллинов евро за голкипера, тогда как Шахтер хочет получить за него 22 млн.

Напомним, что Трубина длительное время сватают в Интер – Анатолий якобы договорился с "нерадзурри" о бесплатном трансфере в 2024 году, когда завершится его соглашение с "горняками".

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