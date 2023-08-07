Голкипер Шахтера Анатолий Трубин подпишет контракт с Бенфикой на 5 сезонов – до лета 2028 года, сообщает Никола Скира на своей странице в социальной сети Твиттер.

Шахтер договорился с Бенфикой о трансфере Трубина – Романо рассекретил финансовые условия

По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии. Отмечается, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро включая бонусы (ранее Фабрицио Романо заявлял об 11 млн). Кроме того, Шахтер получит 40% от перепродажи Трубина в будущем

Напомним, долгое время фаворитом в борьбе за украинца называли Интер, однако миланский клуб отказался выполнять условия Шахтера и планировал через год забрать Анатолия бесплатно. "Горняки", наученные горьким опытом финансовых потерь из-за "правила ФИФА", решили сыграть на опережение. Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

Тоттенхэм эффектно сокрушил Шахтер – Пятов попрощался без пропущенных, Кейн забил 4 при 12 сейвах Ризныка, дебют новичка