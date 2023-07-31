Скаут Алекс Великих, работающий в Италии, поделился мнением и некоторыми инсайдами по поводу трансферов наших игроков.

Кто больше всего поразил в молодежке на Евро-2023? Трубин на радарах не только Интера? Почему Малиновскому не стоит опасаться понижения статуса клуба? У кого из теневых претендентов появились деньги на Довбика? Ответ на все эти вопросы смотрите в интервью Великих для YouTube-канала Футбол 24.

Ярмарка талантов, или Кого из украинцев продадут после Евро-2023