"Впечатления негативные, потому что мы проиграли матч. Но мы в начале своего пути. Есть над чем работать.

"Тревожный" дебют Полесья в УПЛ в видеообзоре матча с Вересом – 2:0

Трудно отыгрываться, когда на первой минуте пропускаешь. Это меняет все планы. Разберем ошибки и будем двигаться дальше. Это как у боксеров. Выходишь на бой, пропускаешь на первой минуте, и весь план ломается, уже надо по-другому планировать.

После перерыва я хотел увидеть более агрессивную игру в атаке. В первом тайме Николай Гайдучик, по моему мнению, не справился с задачей, которую перед ним ставили, поэтому и была замена.

Почему не забили в большинстве? Соперник сел в оборону, они были в меньшинстве, счет был комфортным для них. В первую очередь не хватило мастерства. Если бы назначили пенальти, и мы забили, тогда, возможно, был бы другой счет", – сказал Лавриненко в послематчевом комментарии.

Напомним, Верес проиграл Полесью со счетом 0:2. Тридцать минут во втором тайме ровенчане провели в большинстве, но не смогли забить хотя бы гол престижа.

Полесье ворвалось в УПЛ уверенной победой над Вересом – первые гол, удаление и воздушная тревога сезона