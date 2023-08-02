"Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что происходящее прямо сейчас нехорошо, но также и с тем, что это лучшее решение в ситуации, сложившиеся для всех участников", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Мане официально стал очередным топ-новичком в клубе Роналду

Напомним, Садьо Мане стал одноклубником Криштиану Роналду в Аль-Насре, перебравшись в чемпионат Саудовской Аравии. Бавария вместе с бонусами получит около 30 млн. евро, а сам Мане в Аль-Насре будет зарабатывать 40 млн. евро в год. Сенегалец стал четвертым статусным усилением команды Роналду – этим летом уже подписали Марцело Брозовича, Секо Фофана и Алекса Теллеса.

Напомним, год назад Бавария платила за звезду Ливерпуля 32 млн евро, однако Мане отнюдь не оправдал ожиданий. Вингер получил тяжелую травму, пропустил ЧМ-2022, сражался с одноклубниками и оформил скромную статистику – 12 голов+6 ассистов в 38 матчах за мюнхенцев.

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