"Было много позитива. Игра была хорошей, мы хорошо прессинговали, у нас были моменты, мобильность… Плохо то, как мы действовали на стандартах в первом тайме. Были несобраны, и это стоило нам пропущенного мяча. Нам больно проигрывать, но я сохраняю позитив, который мы показали. В течение часа команда играла очень хорошо.

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Очень редко бывает пять попаданий в каркас за игру… Думаю, у меня еще такого не было. Казалось, что в воротах Барсы была стена", – приводит слова Анчелотти Marca.

Впереди у Реала еще спарринг с Ювентусом (3 августа), а официальный сезон для мадридцев начнется 12 августа – матч чемпионата против Атлетика.

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