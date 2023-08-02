У Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры – украинец все еще может уехать в Европу
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин попал в сферу интересов португальской Бенфики.
Лиссабонская Бенфика проявляет интерес к голкиперу национальной сборной Украины Анатолию Трубину. Об этом пишет итальянское издание L'Interista.
Лунин может сенсационно оказаться в Интере вместо Трубина – есть риск повторить печальный сценарий Реала
По данным издания, руководство "орлов" начало общение с донецким Шахтером, чтобы узнать требования того по сумме отступных, а также определить для себя возможность совершения сделки.
Напомним, миланский Интер долго вел переговоры с Шахтером по трансферу Анатолия Трубина, однако из-за высоких финансовых запросов "горняков" решили подыскать другой вариант.
К слову, Трубин сыграл в 38 матчах за "горняков" в прошлом сезоне, пропустив 40 голов и сохранив ворота на замке в 14 встречах. Стартовую игру УПЛ против Металлиста 1925 года Анатолий пропустил из-за дисквалификации.
Ярмарка талантов, или Кого из украинцев продадут после Евро-2023