УАФ обращает внимание на то, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023-го по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян, говорится на официальном сайте учреждения.

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"Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также, чтобы обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность отстранить представителей террористического государства от своих обязанностей в УЕФА", – говорится в письме, которое прислали в УЕФА.

Напомним, что присутствие россиян в УЕФА может влиять и на решение об участии крымских клубов в чемпионате России. Так, Союз европейских футбольных ассоциаций обязан наложить дополнительные санкции на страну-оккупанта, однако так и не сделал этого.

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