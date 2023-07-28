Клуб Михаила Мудрика оштрафован на 10 миллионов евро за утаивание от УЕФА финансовой информации во времена председательства Романа Абрамовича.

УЕФА провёл расследование в отношении возможного нарушения Челси правил финансового фэйр-плей и подтвердил свои опасения. Организация пришла к выводу, что "синие" предоставляли неполную финансовую отчётность.

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Как информирует официальный сайт УЕФА, новый владелец Челси Тодд Бёли выявил эту проблему в мае 2022 года и заблаговременно сообщил об этом организации. Бёли подтвердил УЕФА, что во времена председательства Романа Абрамовича клуб не был до конца честен с организацией по поводу трансферов с 2012 по 2019 год.

Учитывая срок давности этих дел, УЕФА согласился заключить с "синими" мировое соглашение. Тем самым лондонцы отделаются штрафом в размере 10 млн евро.

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