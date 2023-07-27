УЕФА решил временно допустить Барселону к Лиге чемпионов, однако, это ещё не точка в деле.

Барселону всё ещё могут исключить из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне 2023/24. Однако по состоянию на сегодняшний день каталонский клуб был временно допущен к участию в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

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Разбирательство в отношении Барселоны приостановлено, но не закрыто. УЕФА может возобновить дело по запросу инспекторов по этике.

Напомним, что "блаугранас" подозревается в коррупции из-за выплат бывшему арбитру Хосе Марии Негрейре. С 2001 по 2018 год он получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро. Ранее Барселона утверждала, что платила бывшему арбитру за консультации.

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